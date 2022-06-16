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В пресс-службе «Вкусно — и точка» заявили, что не будут менять название из-за юридических споров

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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Telegram-канал Mash со ссылкой на менеджеров компании «Вкусно — и точка» в четверг сообщил, что новая сеть фастфуда все же сменит название из-за юридических споров. Представитель пресс-службы компании Лена Чилингарян опровергла «Газете.Ru» данную информацию.

«Нет, мы не планируем смену названия. Это наша официальная позиция по данному вопросу», — сказала Чилингарян.

Источник Mash утверждает, что выбирать новое название руководство компании будет из двух вариантов. «Вкусно и спасибо» или «Вкусно и весело», а сотрудников об этом уже якобы предупредили.

Ранее обновленный «Макдоналдс» в плагиате обвинил владелец владивостокской фастфуд-сети «Еда и точка» Сергей Понкратов. Он заявлял о намерении подать иск на владельцев «Вкусно — и точка». Название новой сети, открытой на месте McDonald's, Понкратов посчитал «рейдерским отхватом», который способен помешать конкурентному развитию его заведений с 20 филиалами.

Первое заведение «Вкусно — и точка» открылось 12 июня в столице на Пушкинской площади. 13 июня сеть должна была заработать и в Санкт-Петербурге, однако этого не произошло. Сообщалось, что задержка может быть связана с проблемами в логистике и отсутствием продукции.

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