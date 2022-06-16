В Подмосковье начнут производить буйволиное молоко и сыр на его основе

В Московской области создадут экоферму по производству Буйволиного молока и сыра. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение зампреда регионального правительства Георгия Филимонова.

«В рамках проекта «Экосистема Русская Биология» в Московской области будет создана экоферма, основным направлением производства которой станет буйволиное молоко, а также сыры на его основе», — сказал Филимонов.

На ферме собираются каждый год производить до 400 тонн буйволиного молока и до 56 тонн сыра на его основе. По словам зампреда правительства Подмосковья, на сегодняшний день существует большой спрос на продукцию из молока буйволов.

Также на ферме будут производить коровье, козье и овечье молоко, а также сыры на их основе. Но в меньшем объеме. Из немолочной продукции — куриное яйцо и мясо бройлерных цыплят, томаты, перец, баклажаны, яблоки, вишню.

В конце мая издание «Известия» со ссылкой на источник в одной из крупнейших компаний рынка написало, что производители молочных продуктов и сока могут сократить собственный ассортимент.