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Банк Англии повысил ключевую ставку до 1,25%, максимального значения за 13 лет

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) повысил банковскую ставку на 0,25 процентных пункта, до 1,25%, что стало максимумом за 13 лет. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В январе 2009 года ставка находилась на отметке в 1,5%.

«На своем собрании, закончившемся 15 июня 2022 года, MPC большинством голосов в 6 голосов против 3 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта до 1,25%», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что МРС устанавливает денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2%, дабы способствовать поддержанию роста и занятости в стране.

Ранее сообщалось, что реальная заработная плата в Великобритании сократилась на рекордные 3,4% в апреле впервые за 21 год из-за роста инфляции.

Средний заработок без учета премий в апреле был на 3,4% ниже, чем за аналогичный период 2021 года. Это стало самым большим падением за 21 год. Снижение реальных зарплат за три месяца составило 2,2%, что также является рекордным показателем за последние 11 лет.

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