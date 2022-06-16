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Участники ПМЭФ: начался особый этап развития отношений с Китаем

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В работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принимают участие не менее 40 китайских компаний, порядка десяти из них с доходом более 20 млдр руб. в год. При этом около 12 компаний присутствуют офлайн, отметил исполнительный директор Международного центра совместных инициатив (ICJI) Николай Вавилов.

Китайские бизнесмены не скрывают, что приехали на ПМЭФ в поисках освобожденных Западом ниш.

Как сообщает телеграм-канал Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), это не самые крупные в Китае фирмы. Но обладающие немалой долей рынка, представители среднего бизнеса, которые не боятся санкций и работы на развивающихся площадках.

Сферы деятельности этих компаний также подобраны под актуальные нужды России — машиностроение, промышленное оборудование, автозапчасти, нефтехимическое оборудование, инфраструктура, сельхозпродукция.

Сегодня, 16 июня на полях ПМЭФ стартовала основная деловая программа и состоялся один из наиболее ожидаемых участниками бизнес-диалог «Россия-Китай».

В ходе мероприятия президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, подчеркнул, что Китай становится все ближе и ближе России.

По его словам, начался особый этап развития отношений с КНР, которая заменяет западных партнеров, ушедших с российского рынка.

«И это связано не только с торговыми отношениями и увеличением товарооборота, но и с налаживанием производственной кооперации — производства оригинальных комплектующих для российских партнеров в таких отраслях, как автопром, электроника», — заявил Шохин.

Однако он констатировал, что крупные китайские партнеры с осторожностью идут на производственное сотрудничество, т.к. им легче развивать торговые отношения. На его взгляд, это связано с опасением вторичных санкций и неуверенностью в том, что российский рынок может оказаться достаточно крупным для них.

При этом в ходе бизнес-диалога обсуждалось, что к 2024 году страны планируют увеличить товарооборот до $200 млрд.

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай и РФ уверенно движутся к этим цифрам. Он отметил, что в 2021 году торговый оборот между странами достиг $140 млрд, что стало историческим рекордом.

«В целом уже 12 лет Китай продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером России. За первые пять месяцев этого года российско-китайская торговля приросла на 28,9% и достигла $65,8 млрд. Мы твердыми шагами идем к достижению установленной нам руководителями цели достичь товарооборота в $200 млрд», — сказал глава китайского диппредставительства.

Дипломат обратил внимание на то, что в настоящее время «под влиянием региональной и международной обстановки практическое сотрудничество между Китаем и Россией столкнулось с новыми проблемами». Однако, по его словам, между нашими странами сложились отношения, «которые не боятся закалки».

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ПМЭФ-2022: Новости
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