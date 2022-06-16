ЦБ допустил снижение ключевой ставки при благоприятных условиях рынка

Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в случае, если ситуация в экономике страны будет складываться благоприятно. Об этом рассказал первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на собственной сессии Сбера «Российский финансовый сектор в новых условиях» в рамках ПМЭФ-2022.

«Когда принимается курс о ключевой ставке, мы исходим из того, какую инфляцию мы хотим наблюдать на определенном среднесрочном горизонте. Мы подчеркнули нашу цель - это 4% в 2024 году, и ключевая ставка ведет к этим параметрам.

Я считаю, что те решения, которые мы принимаем, отражают текущую ситуацию в контексте инфляции, именно поэтому сегодня ключевая ставка 9,5%, при этом я допускаю дальнейшее ее снижение при установление благоприятных условий в контексте инфляции», — сказал Чистюхин.

Он добавил, что низкая инфляция необходима российской экономике для макроэкономической устойчивости.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир - новые возможности». В собственной сессии Сбера «Российский финансовый сектор в новых условиях», организованной в рамках мероприятия, приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, первый заместитель председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергей Хотимский и российский бизнес-омбудсмен Борис Титов, модератором выступил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.