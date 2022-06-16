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Замглавы МИД Панкин заявил, что Россия не будет выходить из ВТО

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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается, сообщает РИА «Новости».

По его словам, как бы сложно ни было бы в ВТО, Россия не пойдет на этот шаг.

Панкин также добавил, что Россию легально исключить из торговой организации нельзя, однако «в нынешних условиях, к сожалению, невозможное становится возможным».

Ранее замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявлял, что Россия, являющаяся крупным мировым экспортером продовольствия, не намерена уходить с этого рынка.

Также сообщалось, что на открывшейся в Женеве 12-й министерской конференции Всемирной торговой организации Ильичев говорил, что Россия считает реформирование ВТО задачей, требующей срочного решения. Он также призвал решить данный вопрос с учетом интересов всех членов организации.

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