В США предложили смягчить последствия запрета страхования судов с российской нефтью

В США предлагают смягчить возможные последствия запрета на страхование судов, перевозящих российскую нефть, пишет Financial Times.

По информации издания, запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, был согласован Брюсселем и может вступить в силу в ближайшие полгода. По мнению Вашингтона, такая мера может лишить многих судовладельцев права на перевозку российской нефти, учитывая, что в отрасли доминирует европейская страховая индустрия. В США считают, это может привести к резкому росту цен на углеводороды.

Сообщается, что ранее Вашингтон предлагал страховать танкеры с российской нефтью по цене ниже определенной стоимости. Однако эта идея была неоднозначно воспринята европейскими чиновниками.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала, что сейчас США и Европа ведут переговоры о том, чтобы сделать ограничения как можно более конструктивными и еще больше навредить России, но не европейским странам и остальному миру.

Ранее американская нефтяная корпорация ExxonMobil выступила с предложением ввести в США режим ЧС, чтобы стабилизировать цены на топливо.