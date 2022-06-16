Набиуллина заявила, что в России не будут запрещены доллар и евро

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на полях ПМЭФ, заявила, что запрета на хождение доллара, евро и других валют в России не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет», — сказала она, отвечая на вопрос ведущего сессии ПМЭФ, депутата Госдумы Андрея Макарова о возможности запрета доллара или евро в России.

Также председатель Банка России отметила, что валютные вклады граждан конфискованы не будут.

Ранее в ЦБ заявили о недопустимости одностороннего установления банками комиссий на обслуживание счетов и вкладов. Регулятор также счел необходимым не допускать в договоры, заключаемые с потребителями, банковского счета и банковского вклада положений, предусматривающих право кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений за осуществление операций.