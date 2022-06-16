В Минэнерго не исключили возможность снижения добычи нефти в России на 5% в 2022 году

В Минэнерго не исключили возможность снижения добычи нефти в России на 3-5% в 2022 году. Об этом «Известиям» заявил глава министерства Николай Шульгинов.

«Мы ожидаем сохранения прошлогоднего уровня или уменьшения на 3-5%», — отметил Шульгинов.

По его словам, сейчас добыча происходит по показателям прошлого года или немного выше. При этом в стране нет необходимости резко сокращать добычу нефти, так как она активно продается и компании могут поставить ее в страны АТР.

Он добавил, что при изменении ситуации в худшую сторону будет приниматься другое решение. При этом у России есть планы, куда можно отправить нефть.

8 июня министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что цены на энергоресурсы могут достигнуть «невиданных уровней», если полностью убрать российские нефть и газ с мирового рынка.