Орешкин: возврата к экономике СССР не будет

Помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что возврата к экономике СССР в России не будет. Трансляция ведется на сайте форума.

Он отметил, что советская экономика была неэффективна по целому ряду причин, она была закрыта, неконкурентна и сверхцентрализована.

«В России будет другая модель, более эффективная, более способная на изменения, более способная на создание нового», — сказал Орешкин.

По его мнению, в настоящее время в геополитике происходят глубинные изменения.

«И стремление к однополярности, которая ведет к противостоянию в странах, и проблемы с социальным неравенством в мире, проблемы с макроэкономической политикой. Поэтому все, что сейчас происходит, — одно из звеньев этой большой цепи… Как прежде уже не будет», — подытожил помощник президента.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.