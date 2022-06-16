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«Тинькофф Инвестиции» и СПБ Биржа откроют доступ к торгам на Гонконгской бирже

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Kin Cheung/AP

«Тинькофф Инвестиции» совместно с СПБ Биржей предоставят инвесторам доступ к торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже, сообщили «Тинькофф Инвестиции».

Отмечается, что на старте будут доступны торги 12 ценными бумагами гонконгских и китайских компаний. Кроме того, в течение 2022 года планируется увеличить количество ценных бумаг до 200, а к концу 2023 года - до 1000.

Как подчеркнул директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко, в условиях турбулентности, которую испытали инвесторы в последние месяцы, вопрос выхода на новые рынки стал для компании принципиальным.

«Предоставив доступ к торгам на Гонконгской бирже, мы существенно расширим список доступных инструментов и возможностей для наших инвесторов. Усиление страновой диверсификации позволит нашим инвесторам сформировать более диверсифицированный и устойчивый к рискам портфель», — заявил он.

По словам Романа Горюнова, генерального директора СПБ Биржи, после настройки внутренних систем брокеры смогут предоставить большинству российских инвесторов доступ к биржевым торгам, что наряду с постепенным увеличением общего числа наименований гонконгских ценных бумаг позволит существенно расширить инвестиционные возможности и обеспечить диверсификацию портфелей.

Так, торги в пилотном режиме для ограниченного числа клиентов стартуют 20 июня 2022 года, а после успешного пилотного запуска доступ к торгам будет предоставлен всем инвесторам на всех тарифах брокера.

«Торговать китайскими и гонконгскими бумагами смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы — последним необходимо пройти тестирование по иностранным акциям, если оно не было пройдено ранее», — отмечается в сообщении.

В «Тинькофф Инвестициях» рассказали, что торги и расчеты по ценным бумагам будут осуществляться в гонконгских долларах (HKD). Торговая сессия будет проходить с 08:00 до 18:00 мск.

Ценные бумаги, листингованные на Гонконгской бирже, станут доступны в веб-версии, терминале и приложении «Тинькофф Инвестиций». Для этого нужно перейти в раздел «Что купить», а далее в «Акции».

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