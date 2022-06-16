Аналитик Юшков: за месяц цена Brent может вырасти до $135 за баррель

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что за месяц цена на нефть эталонной марки Brent может вырасти до $130–135 за баррель. Об этом пишут «Известия».

Накануне стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $125 за баррель впервые с 9 марта текущего года.

Комментируя это, Юшков подчеркнул, что потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет.

«Спрос на энергоносители в мире будет только нарастать: сейчас начался летний автомобильный сезон, растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Также увеличивается спрос в Китае, который снимает коронавирусные ограничения», — пояснил аналитик.

В свою очередь, глава управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров полагает, что цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок.

Ранее также стало известно, что в Европе стоимость газа в евро выросла на 10%.