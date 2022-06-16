Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Экс-игрок «Зенита» Денисов выступил против российских тренеров... 04:36
В США назвали медвежьей услугой военную помощь Украине 04:33
В «Ростехе» заявили, что российские системы РЭБ оставили ВСУ... 04:28
Большинство россиян готовы покупать товары параллельного импорта 04:28
Приговоренные в ДНР к смертной казни иностранные наемники получили текст... 04:28
Кафельников заявил, что на месте Бакаева тоже убежал бы... 04:08
США готовы ужесточить санкции против Ирана 04:03
Соучастник убийства журналиста в Амазонии признал свою вину 04:02
В Кремле обвинили США в продлении бед Украины 03:59
Диетолог объяснила, как жара влияет на аппетит 03:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик Юшков: за месяц цена Brent может вырасти до $135 за баррель

close
100%
Lucy Nicholson/Reuters

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что за месяц цена на нефть эталонной марки Brent может вырасти до $130–135 за баррель. Об этом пишут «Известия».

Накануне стоимость фьючерса на Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $125 за баррель впервые с 9 марта текущего года.

Комментируя это, Юшков подчеркнул, что потребность в нефтепродуктах растет, а добыча — нет.

«Спрос на энергоносители в мире будет только нарастать: сейчас начался летний автомобильный сезон, растет потребление энергии на нужды кондиционирования. Также увеличивается спрос в Китае, который снимает коронавирусные ограничения», — пояснил аналитик.

В свою очередь, глава управления аналитических исследований «Универ Капитал» Дмитрий Александров полагает, что цены на нефть могут продолжить рост из-за опасений о нестабильности поставок.

Ранее также стало известно, что в Европе стоимость газа в евро выросла на 10%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть