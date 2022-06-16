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Белоусов сообщил, что правительство РФ обсуждает вопрос изменения бюджетного правила

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что правительство ведет обсуждение вопроса об изменении действующего бюджетного правила, передает ТАСС.

«В правительстве сейчас вопрос о бюджетном правиле снова ставится», — сказал он.

При этом, как указал Белоусов, нужно понять, зачем вообще необходимо бюджетное правило и каким оно должно быть.

«Пока внятного ответа на этот вопрос нет. Понятно, что нужно как-то ограничивать расходы бюджета», — продолжил он.

Также вице-премьер выразил мнение, что нефтегазовые доходы должны идти в первую очередь на инвестиции, однако при этом не должно расширяться незавершенное строительство.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что власти запустили на поддержку экономики страны и ее граждан 8 трлн рублей. В частности, на пенсионное обеспечение в этом году потратят 600 млрд рублей, в следующем — 1 трлн рублей, сообщил он.

Министр также обратил внимание, что в этом году в России отменили бюджетное правило: теперь все нефтегазовые доходы направляются на расходы.

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