В Хорватии инфляция в мае ускорилась почти до 11%, установив рекорд

Цены на товары и услуги для личного потребления в Хорватии в мае текущего года выросли в среднем на 10,8%. Такие данные опубликовала пресс-служба Статистического бюро Хорватии на своем сайте.

Отмечается, что такого роста инфляции в стране бюро не наблюдало за всю историю ведения статистики. До этого наивысший показатель роста инфляции зафиксировали в апреле. Тогда темпы увеличения стоимости товаров и услуг составили 9,4%.

В годовом выражении цены выросли почти на все категории товаров и услуг в стране. Больше всего — на 19% — выросла стоимость в сфере транспорта.

Более чем на 15% стали дороже продукты питания и безалкогольные напитки. На 12% увеличились цены в ресторанах и отелях.

Почти на 12% подорожала мебель. На 9,2% увеличились стоимость газа, воды, электричества и иных видов топлива.

Накануне Статистическое управление Швеции (SCB) проинформировало, что инфляция в стране составляет 7,2%. Это самый высокий показатель с 1991 года, когда инфляция находилась на уровне в 7,8%.