В США ввели санкции против двух сторонников «Русского имперского движения»

Министерство финансов США ввело санкции против трех человек, в том числе двух сторонников «Русского имперского движения» (РИД), объявленного в Соединенных Штатах экстремистским. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

В санкционный список попали: представитель РИД в Европе, украинец Станислав Шевчук, проживающий в России сторонник движения Александр Жучковский, а также гражданин Швеции Антон Тулин.

Там объяснили, что это связано с реализацией национальной стратегии противодействия внутреннему терроризму.

Как отметили в министерстве, все их имущество, доли в имуществе, а также счета в США будут заблокированы.

В Минфине также добавили, что не допустят «превращения международной финансовой системы в инкубатор воинствующих экстремистов».

В начале июня Минфин США расширил санкционный список в отношении России и внес в перечень ограничений официального представителя МИД РФ Марию Захарову, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко и других.