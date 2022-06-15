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Производитель отечественного аналога Tetra Pak исключил подорожание молочки из-за смены упаковки

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Tetra Pak/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Перевод российской молочной и другой продукции на отечественную асептическую упаковку, которая должна заменить Tetra Pak, не скажется на ценах в магазинах. Об этом «Газете.Ru» заявила Наталья Шамина, руководитель продаж сегмента картон АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», который сейчас ведет эксперимент по производству такой упаковки.

«Рост стоимости упаковки не придется переносить на конечного покупателя. Мы живем в рублевом пространстве. Мы – очень предсказуемый комбинат. Мы никогда ранее не дергали цены вверх», — сообщила Шамина.

По ее словам, несмотря на удорожание себестоимости производства, сыктывкарский комбинат продолжит поставлять производителям молочной продукции и других напитков свою упаковку «Комипак» по разумным ценам.

«Как минимум, мы не планируем повышения отпускных цен на нашу продукцию в текущей ситуации. По «Комипак» мы до сих пор не повышали цены. Напротив, опытную выработку мы делали в очень маленьком количестве, несмотря на большие мощности комбината. Когда мы уже зашли в промышленную выработку, мы нашим покупателям дали снижение цен в виде скидки», — объяснила Шамина.

15 июня вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что на сыктывкарском заводе «Монди» идет эксперимент по производству отечественного аналога Tetra Pak, которому до этого шведские власти запретили экспортировать продукцию в Россию. Абрамченко допустила, что «Комипак» будет не привычного белого цвета, а серого – ранее производители бумаги и упаковки жаловались на проблемы с красками и отбеливателей.

Однако финансовый директор «Монди» Павел Буслаев в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что их асептическая упаковка будет белого цвета. «Наша упаковка однозначно будет с белым покрытием. Это история не про экономию красок, это – вопрос отбелки», — отметил он.

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