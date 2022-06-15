В России число объявлений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 8-10% в мае

Количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке в крупнейших городах России за май увеличилось на 10,7% относительно апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Авито Недвижимость».

По данным компании, прирост объявлений в Москве составил 10%, в Санкт-Петербурге — 17%, в Уфе — 16,1%. Наибольшее увеличение количества объявлений отмечено в Самаре. Там прирост составил 21,6%.

В пресс-службе компании «Жилфонд» отметили, что в мае 2022 года число соответствующих объявлений в российских городах увеличилось на 8%.

Эксперты «Жилфонда» считают, что прирост новых объявлений связан с тем, что в экспозицию вернулись предложения о продаже квартир, которые сняли с продажи в феврале-марте.

В «Жилфонде» к тому же отметили, что на фоне роста объема предложения скорректировались и цены на вторичное жилье. Например, в Москве цена предложения на вторичную недвижимость за май снизилась на 5% — с 317,3 тыс. руб. до 304,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

На прошлой неделе в пресс-службе «Жилфонда» сообщали, что доля сделок с недвижимостью, которая находится в залоге у банка, снизилась в полтора раза в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.