Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию 17:59
Ехавшие на ПМЭФ звездные продюсеры Ивлев и Зиннатуллина пострадали в ДТП 17:58
Подполковник армии США заявил, что Украина не может победить Россию 17:58
Британца подозревают в убийстве жены из-за любовницы, которое было совершено... 17:55
Прокурор потребовал приговорить замгендиректора «Аэрофлота» к девяти... 17:54
Поклонники заподозрили, что Том Хэнкс серьезно болен 17:52
«Кузя» из «Универа» намекнул на возвращение... 17:51
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $1 200 за 1 тысячу... 17:46
Глава Абхазии заявил о нарушении воздушного пространства самолетами НАТО 17:44
Экс-игрок «Зенита» Игонин рассказал, как в Петербурге реагируют на бойкот... 17:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России число объявлений о продаже жилья на вторичном рынке увеличилось на 8-10% в мае

close
100%
fotopolska.eu

Количество объявлений о продаже жилья на вторичном рынке в крупнейших городах России за май увеличилось на 10,7% относительно апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Авито Недвижимость».

По данным компании, прирост объявлений в Москве составил 10%, в Санкт-Петербурге — 17%, в Уфе — 16,1%. Наибольшее увеличение количества объявлений отмечено в Самаре. Там прирост составил 21,6%.

В пресс-службе компании «Жилфонд» отметили, что в мае 2022 года число соответствующих объявлений в российских городах увеличилось на 8%.

Эксперты «Жилфонда» считают, что прирост новых объявлений связан с тем, что в экспозицию вернулись предложения о продаже квартир, которые сняли с продажи в феврале-марте.

В «Жилфонде» к тому же отметили, что на фоне роста объема предложения скорректировались и цены на вторичное жилье. Например, в Москве цена предложения на вторичную недвижимость за май снизилась на 5% — с 317,3 тыс. руб. до 304,3 тыс. руб. за 1 кв. м.

На прошлой неделе в пресс-службе «Жилфонда» сообщали, что доля сделок с недвижимостью, которая находится в залоге у банка, снизилась в полтора раза в мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть