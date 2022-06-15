В Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о турбинах для «Северного потока»

В министерстве экономики Германии подтвердили, что ведут переговоры с Канадой о поставках турбин для «Северного потока». Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель ведомства Беате Барон заявила, что в ФРГ видят, что в настоящее время на рынке есть первые снижения в поставках, которые компании могут компенсировать на рынке, то есть обеспечение все еще гарантировано.

По ее словам, с канадской стороной ведутся переговоры для выяснения появившихся вопросов.

Накануне сообщалось, что компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.

Позднее издание Berliner Zeitung сообщало, что Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде.