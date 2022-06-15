Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава СПЧ заявил, что в ДНР отменят смертную казнь с случае вхождения... 13:24
Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок... 13:23
Рябков прокомментировал возможность применения Западом ядерного оружия на Украине 13:23
Генсек Столтенберг: Финляндия и Швеция готовы устранить озабоченности Турции по НАТО 13:22
Павел Табаков покорит параллельные миры в сериале «Суперпозиция» 13:22
Офицер рассказал, как ремонтируется техника ВС РФ в полевых условиях 13:21
Миронов объяснил, почему в Театре Наций сработала пожарная сигнализация 13:21
Представители талибов* прибыли на ПМЭФ в Петербург 13:19
Подросток покончил с собой из-за проигрыша в PUBG 13:17
Сотрудникам автозавода Dacia предложили до 1,5 млн рублей за увольнение 13:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Токаев заявил о планах избавить Казахстан от олигархов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна полностью распрощаться с олигархами, отойти от системы распределения лакомых кусков в экономике. Об этом сообщает ORDA.

«Казахстан должен распрощаться с олигополией. Я не утопист, я понимаю, что это работа не одного года. Но моя задача как главы государства состоит в том, чтобы обеспечить народу справедливость. Социальный лифт должен работать, мы должны набирать на важные посты людей политически настроенных», — сказал казахстанский лидер.

По его словам, Казахстану требуется такая система, благодаря которой граждане будут понимать, что в этой стране у них есть будущее.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал документ о создании межведомственной комиссии, занимающейся возвратом незаконно выведенных из республики денежных средств.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть