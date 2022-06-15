Токаев заявил о планах избавить Казахстан от олигархов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна полностью распрощаться с олигархами, отойти от системы распределения лакомых кусков в экономике. Об этом сообщает ORDA.

«Казахстан должен распрощаться с олигополией. Я не утопист, я понимаю, что это работа не одного года. Но моя задача как главы государства состоит в том, чтобы обеспечить народу справедливость. Социальный лифт должен работать, мы должны набирать на важные посты людей политически настроенных», — сказал казахстанский лидер.

По его словам, Казахстану требуется такая система, благодаря которой граждане будут понимать, что в этой стране у них есть будущее.

Ранее сообщалось, что Токаев подписал документ о создании межведомственной комиссии, занимающейся возвратом незаконно выведенных из республики денежных средств.