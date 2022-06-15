Коммерческие беспилотники в России подорожали более чем на 30% с конца февраля

Цены на коммерческие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в России с конца февраля поднялись более чем на 30%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

С конца февраля цены на беспилотники в России выросли более чем на 30%, а в отдельных сегментах произошел трехкратный рост. Это произошло из-за остановки продаж в Россию дронов китайской DJI, которая занимала около 90% рынка, отметил источник.

Участники рынка указали на то, что трехкратно выросли цены на дроны enterprise-сегмента (они используются в нефтегазовой и энергетической отраслях, при поисковых работах и других операциях). При этом структура брендов и ассортимент на отечественном рынке так и не изменились.

Эксперты добавили, что в конце года могут возникнуть проблемы с тем, как заряжать дроны, так как есть сложности с поставками аккумуляторов.

В конце июля прошлого года на сайте госкорпорации «Ростех» сообщалось, что беспилотные летательные аппараты планируют привлечь к доставке почты на Чукотке. Договор на поставку дронов подписали на авиасалоне «МАКС-2021» гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.