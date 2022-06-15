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Байден рассматривает возможность отмены антикитайских пошлин Трампа ради снижения инфляции

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Джо Байден захотел отменить часть торговых пошлин на товары из Китая, которые ввел предыдущий глава государства Дональд Трамп ради снижения инфляции. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на источники.

В газете указали, что на отмене части пошлин настаивали бизнес-объединения, в частности Торговая палата. При этом некоторые экономисты подсчитали, что подобное решение позволит снизить инфляцию. Однако это значение будет незначительным, всего 0,25 п.п.

По словам экономиста и бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса, правильные послабления могут привести к снижению индекса потребительских цен на 1,3 п.п. Это произойдет только тогда, когда компании снизят цены на китайские товары после отмены части пошлин.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен отметила, что изменение тарифов не является средством по снижению инфляции. Однако отмена некоторых пошлин была бы уместна.

14 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация считает «глобальные вызовы» виновными в росте экономических проблем в США.

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