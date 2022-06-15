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Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's

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Илья Питалев/РИА «Новости»/pdmnews.ru

Руководство сети точек быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке заявило о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети-преемника McDonald's в России «Вкусно - и точка». Об этом сообщает РИА «Новости».

Руководитель «Еда и точка» во Владивостоке Сергей Понкратов заявил, что его клиенты первыми обратили внимание «на сходство в названиях двух сетей». По его словам, первая реакция жителей города на бренд «Вкусно - и точка» — ассоциация с «Еда и точка», который был зарегистрирован как товарный знак еще в 2020 году.

Предприниматель отметил, что вся сеть владивостокских точек быстрого питания, состоящая из 20 филиалов, работает с 2018 года и является узнаваемой для города. Понкратов добавил, подобное решение было принято не ради пиара.

По его словам, в текущий момент компания подбирает юриста. Предприниматель отметил, если какие-либо требования и будут выдвигаться, то они будут нефинансового характера. Он отметил, что «Еда и точка» планирует просить изменить название у приемника McDonald's, ведь цели заработать денег у него нет.

«Мы, прежде всего, хотим договориться - поговорить, может удастся все решить. Мы уважаем «российский McDonald's » и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд», — утверждает Понкратов.

Ранее стало известно, что в интернете появилось объявление о продаже доменного имени vkusno-i-tochka.ru, которое полностью совпадает с названием сети ресторанов — преемницы ушедшего из России McDonald's — «Вкусно и точка».

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