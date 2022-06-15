Предсказан курс доллара на конец года

Агентству «Прайм» руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников сообщил, что сейчас предпосылок для укрепления американской валюты нет. Зато осенью восстановление импорта увеличит спрос. Возможен сильный скачок курса, добавил эксперт.

Верников указал, что для россиян доллар стал токсичным активом, и валютные депозиты прибыли не приносят. Текущим летом доллары стали меньше покупать путешествующие, при этом потоки валюты в России поступают большие из-за роста цен на энергоносители.

Специалист напомнил, что также российская нефть продается с ценовым дисконтом, но цены на нее находятся на многомесячных максимумах.

Эксперт считает, что рублю не дает ослабнуть разрыв логистических цепочек и уменьшившийся поток импорта.

Доллары просто не на что тратить, указал Верников.