Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкций

Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде. Как пишет Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании, это связано с санкциями Оттавы в отношении Москвы.

Также представитель Siemens добавил, что вторую турбину, нуждающуюся в техническом обслуживании, не могут отправить за границу.

Представитель концерна пояснил, что речь идет о газовых турбинах, приводящих в движение компрессоры. Они, в свою очередь, повышают давление газа в трубопроводе.

Это могут сделать только конвертированные авиационные газовые турбины, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации.

Представитель добавил, что сейчас «по техническим причинам» проведение ремонтных работ производится только в Монреале, на заводе Siemens Energy, и турбина, которую не могут поставить, находится там же.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» могут построить собственную АЭС для транспортировки газа. «Росатом» собирается перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы для «Газпрома», которые должны будут работать за счет новой АЭС в Западной Сибири.