Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Сборная Италии пропустила пять мячей за игру впервые с 1957 года 01:00
Мантуров: Минпромторг намерен заключить как минимум 10 специнвестконтрактов... 01:00
Сформирована программа экспедиции на платформе «Северный полюс» 00:57
ЦСКА немекнул на назначение Федотова главным тренером клуба 00:54
Вице-премьер Абрамченко: в Европе наступают «не очень зеленые» времена 00:53
Bloomberg: в Вашингтоне растет обеспокоенность влиянием санкций против РФ... 00:51
Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграл на самом престижном покерном турнире 00:45
Премьер-министр Финляндии Марин: процесс вступления в НАТО может застыть... 00:43
Сборная Венгрии разгромила Англию в матче Лиги наций 00:32
Ушаков прокомментировал возможное участие представителей «Талибана*»... 00:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкций

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде. Как пишет Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании, это связано с санкциями Оттавы в отношении Москвы.

Также представитель Siemens добавил, что вторую турбину, нуждающуюся в техническом обслуживании, не могут отправить за границу.

Представитель концерна пояснил, что речь идет о газовых турбинах, приводящих в движение компрессоры. Они, в свою очередь, повышают давление газа в трубопроводе.

Это могут сделать только конвертированные авиационные газовые турбины, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации.

Представитель добавил, что сейчас «по техническим причинам» проведение ремонтных работ производится только в Монреале, на заводе Siemens Energy, и турбина, которую не могут поставить, находится там же.

Ранее сообщалось, что «Газпрому» могут построить собственную АЭС для транспортировки газа. «Росатом» собирается перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы для «Газпрома», которые должны будут работать за счет новой АЭС в Западной Сибири.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть