В ЦБ объяснили опасность использования VPN при получении финансовых услуг

Россиянам, которые получают финансовые услуги через интернет – берут кредиты, меняют валюту – следует отключать во время таких действий VPN-сервисы, чтобы не стать жертвой мошенников. Такой совет дал в разговоре с «Газетой.Ru» Валерий Лях, директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам.

По словам эксперта, в последние месяцы Центробанк активизировал блокировку российских мошеннических интернет-ресурсов. Поэтому злоумышленники стали регистрировать домены своих сайтов в зонах .com и .org.

«Черные кредиторы» и другие мошенники предлагают свои услуги как будто из-за рубежа, хотя физически они могут находиться – а чаще всего и находятся — в России. А зарубежные сайты блокировать намного сложнее», — объяснил Лях.

Он отметил, что сайт может быть заблокирован в России, но пользователь с включенным VPN может обойти эту блокировку и не обратить внимание на предупреждение Центробанка. «Поэтому, пользуясь финансовыми услугами, отключайте VPN на это время. Это поможет вам избежать финансовых потерь», — резюмировал представитель регулятора.

В последние недели Роскомнадзор стал активнее блокировать работу VPN-сервисов в России. В начале июня с трудностями столкнулись пользователи ProtonVPN. В Госдуме объясняли, что Роскомнадзор предупреждал о возможной блокировке этих сервисов, поскольку граждане используют их для доступа к запрещенной информации.