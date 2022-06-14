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Владелец фастфуд-сети «Еда и точка» решил подать иск на новый «Макдоналдс»

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Илья Питалев/РИА «Новости»/pdmnews.ru

Владелец владивостокской фастфуд-сети «Еда и точка» Сергей Понкратов рассказал «Подъёму» о намерении подать иск на владельцев «Вкусно и точки» из-за желания справедливости.

По словам Понкратова, название новой сети, открытой на месте McDonald's, является «рейдерским отхватом», который способен помешать конкурентному развитию его заведений с 20 филиалами.

Он подчеркнул, что иск — не желание нажиться.

«Компания за четыре года выросла до тех объемов, которые имеем сейчас. Мы действительно работали, а не то что вот зарегистрировались и пытаемся нажиться. Мы не хотим миллион миллионов, мы хотим, чтобы когда придет время выйти за пределы нашего региона, нас воспринимали как самостоятельную и уникальную компанию, а не как некую пародию российского McDonald's», — рассказал Понкратов.

Владелец «Еды и точки» напомнил, что «есть немецкий Adidas, а есть китайский Abibos».

«Они ж могли назваться «Маком» и все бы было понятно. Причем тут «и точка»? Мы хотим, чтобы они были кем угодно, кроме «и точкой», — пояснил он.

Понкратов отметил, что «любой здравомыслящий человек» понимает наличие сходства у двух названий. Он предположил, что известная продуктовая сеть «Азбука вкуса» вряд ли бы стала оставлять без реакции открытие сети аналогичных по концепции магазинов «Алфавит вкуса».

«Я больше чем уверен, что от «Азбуки» последует карательное письмо с требованием это убрать», — сказал Понкратов.

Ранее журналистка и блогер Ксения Собчак раскритиковала пиарщиков нового ресторана «Вкусно и точка», пришедшего на смену McDonald's.

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