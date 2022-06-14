Турецкие СМИ написали, что план Евросоюза лишить Россию дохода от нефти и газа потерпел крах

План стран Запада сокрушить экономику России путем отказа от импорта энергоносителей потерпел поражение, написало турецкое издание Star gazete.

Автор указывает, что Москва все равно получает высокий доход от продажи ресурсов.

«Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа», — говорится в статье.

В материале указано, что прибыль увеличивается из-за трех факторов. Во-первых, из-за роста цен на энергоносители на мировом рынке. Во-вторых, потому что Россия наращивает поставки в страны Азии. В-третьих, влияет нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.

На прошлой неделе советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн указывал, что российская сторона наращивает доходы от экспорта углеводородов из-за роста мировых цен на нефть. Он отмечал, что прибыль Москвы даже больше, чем до 24 февраля.

В середине мая агентство Bloomberg написало, что доходы России от экспорта углеводородов в 2022 году увеличились вполовину на фоне торговых ограничений.