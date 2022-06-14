Объем сделок ВТБ Лизинг за 20 лет превысил 1,4 трлн рублей

ВТБ Лизинг с 2002 по 2022 год профинансировал более 240 тысяч единиц различных видов имущества стоимостью свыше 1,4 трлн рублей (без НДС), сообщает пресс-служба компании. В этом году 13 июня компания отметила свое двадцатилетие.

Так, клиентами ВТБ Лизинг стали 90 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отмечается, что 40% нового бизнеса пришлось на ж/д технику, доля автотранспорта составила 25%, авиационной техники – 17%, спецтехники – 9%, оборудования для нефте- и газодобычи и переработки – 4%.

Как подчеркнул генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Сергей Клюшников, за 20 лет работы ВТБ Лизинг прошел путь от единичных сделок с крупными клиентами в ограниченном числе сегментов рынка до статуса универсальной компании и полноценной фабрики автолизинга.

«На протяжении многих лет компания занимает лидирующие позиции в отрасли, применяет накопленный опыт и лучшие практики в работе с клиентами, выстраивая надежные партнерские отношения и помогая развивать бизнес. Наш успех – это результат работы большой профессиональной команды, обладающей экспертизой в самых разных областях. Мы все время развиваемся, выходим в новые для себя сегменты рынка, ищем новые возможности и лучшие решения, при этом внимательно относимся к вопросам устойчивости и тщательно взвешиваем риски. Все это – для того, чтобы наши клиенты могли комфортно инвестировать в свой бизнес и достигать высоких результатов», — отметил он.

Напомним, компания начала свою деятельность в 2002 году с финансирования банковского, а также компьютерного и серверного оборудования. За 20 лет работы ВТБ Лизинг накопил в своем портфеле сделки с разнообразными видами имущества, профинансировав поставки для компаний разного масштаба практически из всех сфер экономики.

На данный момент ВТБ Лизинг активно участвует в реализации национальных проектов и передает в лизинг технику для таких программ, как строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» и федеральных трасс. Cейчас ВТБ Лизинг – это одна из крупнейших универсальных лизинговых компаний в России, которая помогает клиентам осуществлять сделки в 60 регионах в 8 федеральных округах РФ, а также в Белоруссии. В компании работают свыше 2300 сотрудников.