Стоимость нефти Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе 2022 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $125 за баррель впервые с 9 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 16:48 (мск) стоимость Brent росла на 2,26%, до $125,03 за баррель. К 17:05 стоимость немного сократилась — до $124,71.

Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле 2022 года дорожает на 2,07%, до $123,43 за баррель.

На прошлой неделе сообщалось, что цена на нефть Brent выросла до $122 впервые с 24 марта 2022 года. 8 июня, рост цен показал 1,4%, достигнув $122,26 за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 1,52%, до $121,21.

Глава крупного сырьевого трейдера Trafigura Джереми Вейр спрогнозировал, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель и выше. Причиной он назвал напряжение в цепочках поставок и перенаправление экспорта в другие страны из Европы со стороны России.

По его мнению, в будущем мир ожидает сокращение добычи нефти и разрушение спроса из-за высокой стоимости сырья в течение продолжительного периода времени.