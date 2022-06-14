Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ушаков: Москва не отвергает возможности встречи Путина и Зеленского 17:30
Стоимость нефти Brent превысила $125 за баррель впервые с 9 марта 17:29
Во Флоренции стартовала выставка мужской одежды Pitti Uomo 17:24
В ЦСКА отреагировали на информацию о нежелании Чалова возвращаться... 17:23
Бузова рассказала, когда вернется в Россию 17:23
Россияне стали чаще пользоваться арендой транспорта 17:21
Удаленные из App Store приложения остались доступны для запуска 17:20
Дума одобрила законопроект о тюремном сроке до 20 лет за участие... 17:18
Госдума в I чтении одобрила наказание за сотрудничество с иностранными... 17:18
Херсонские власти назвали сообщения о взрыве автомобиля Сальдо украинским вбросом 17:18
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Дума в I чтении одобрила запрет на использование цифровых активов как средство платежа

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве средства платежа на территории России, пишет «Интерфакс».

Документ в июне на рассмотрение нижней палаты парламента внес глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг)», — сказано в проекте закона.

В документе есть оговорка, согласно которой запрет можно обойти при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами.

В начале недели курс биткоина упал почти на 12% и пробил очередную психологическую отметку в $25 тысяч. Первая криптовалюта потянула за собой и другие монеты. Причиной падения стоимости цифровой валюты называют инфляцию в США. Учитывая, что останавливаться она не собирается, биткоин может «болеть» и дальше.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть