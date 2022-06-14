Дума в I чтении одобрила запрет на использование цифровых активов как средство платежа

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает использовать цифровые финансовые активы (ЦФА) в качестве средства платежа на территории России, пишет «Интерфакс».

Документ в июне на рассмотрение нижней палаты парламента внес глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

«Запрещается передавать или принимать цифровые финансовые активы в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровым финансовым активом товаров (работ, услуг)», — сказано в проекте закона.

В документе есть оговорка, согласно которой запрет можно обойти при наличии случаев, предусмотренных федеральными законами.

В начале недели курс биткоина упал почти на 12% и пробил очередную психологическую отметку в $25 тысяч. Первая криптовалюта потянула за собой и другие монеты. Причиной падения стоимости цифровой валюты называют инфляцию в США. Учитывая, что останавливаться она не собирается, биткоин может «болеть» и дальше.