Замминистра Украины Дмитрасевич: продовольственной безопасности страны ничего не угрожает

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что продовольственной безопасности страны ничего не угрожает. Об этом он сказал на заседании по видеосвязи депутатам сельскохозяйственного комитета Европейского парламента, сообщает РИА «Новости».

Чиновник добавил, что Украина производит достаточно продуктов питания и нет оснований «беспокоиться об этой проблеме».

Ранее международный комитет Красного Креста сообщил, что более 345 млн жителей стран Африки, а именно, Судана, Эфиопии и ЮАР испытывают серьезную нехватку продовольствия. По данным организации, дефицит также наблюдается в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кении, Мавритании, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали, Чаде.

Также в ООН заявляли, что острая нехватка продовольствия ухудшится в ближайшие месяцы еще в 20 странах — так называемых горячих точках голода. Отмечается, что нынешняя ситуация с продовольствием уже хуже, чем во время событий Арабской весны 2011 года.

The Telegraph писало, что пищевая промышленность Великобритании оказалась в уязвимом положении после того, как один из двух крупнейших заводов по производству удобрений в стране закрылся из-за роста стоимости энергоносителей.