Кудрин заявил о снижении самостоятельности регионов России

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, что за период пандемии регионы страны стали менее самостоятельными, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, за два года финансовая поддержка субъектов РФ стала «громадной», увеличившись в 1,5-2 раза на общую сумму до 3,6-3,7 трлн рублей. При этом, отмечает глава регулятора, средства «окрашены» и тем самым выделены на конкретные цели.

Количество субсидий, раскрыл Кудрин, увеличилось со 197 до 347, что фактически снизило самостоятельность регионов при распределении местного бюджета.

«Здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены. <...> Обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», — рассказал глава Счетной палаты.

Он согласился с тем, что доходы у субъектов РФ растут, но необходимо, как минимум, «укрупнить» субсидии, сгруппировав их. Также Кудрин посоветовал «чуть-чуть» увеличить объем «неокрашенных ресурсов» для регионов.

«Это позволило бы губернаторам более четко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху», — подытожил он.

Ранее Кудрин рассказал, что Счетная палата выявила нарушения при исполнении бюджета на прошлый год.