Биржа Binance возобновила вывод биткоина после временного перерыва, сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу биржи.

Уточняется, что все транзакции, которые ожидали вывода в основной сети, были успешно проведены.

В понедельник, 13 июня, стоимость биткоина понизилась на 9,99%, до $24,8 тыс. Подобных минимальных значений криптовалюта не достигала с конца 2020 года. Биржа Binance сообщила о временной приостановке вывода средств в сети Биткоин.

Ранее генеральный директор Binance Чанпэн Чжао рассказал, что вывод биткоина с биржи был временно приостановлен из-за «зависшей транзакции». Эта ситуация повлияла только на биткоин.

Ранее также Moody's заявило о неэффективности криптовалют для России из-за санкций. В Moody's добавили, что криптовалюты не смогут помочь России в борьбе с санкциями Запада, которые ограничивают международные финансовые операции.