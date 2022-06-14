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ЦБ предложил разрешить устанавливать специальный запрет на выдачу себе новых займов

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центральный банк России предложил разрешить россиянам устанавливать специальный запрет в своей кредитной истории на получение новых займов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что таким образом клиент сможет предотвратить ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем. То есть, новая мера позволит уменьшить риск использования злоумышленниками утечек персональных данных граждан, включая копии паспортов, логины, пароли и так далее, отметили в ЦБ.

Соответствующие условия работы этого механизма будут прописаны в нормативном акте Центробанка. Необходимые законодательные предложения подготовлены и направлены на межведомственное согласование, указали в регуляторе.

Предлагаются следующие виды ограничений: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.

Ранее в ЦБ рассказали про новые методы мошенничества при обмене кешбэка на рубли.

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