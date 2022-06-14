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Акции «Юнипро» поднялись почти на треть после новостей о продаже компании

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Global Look Press

Акции подконтрольной финской Fortum компании «Юнипро» поднялись на 30% после новостей о продаже активов в России до 1 июля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции российской генерирующей компании «Юнипро» к началу торгов выросли на 29,91%, до 1,65 руб. за акцию. Уже к 11.07 мск рост стоимости акций стал замедляться и уже составил 19,2%, а сами акции подешевели до 1,52 руб.

К 12.47 мск стоимость акций составила 1,52 руб., то есть рост составил 19,07%.

Ранее во вторник Fortum открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России. ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» финской корпорации. Сама Fortum решила уйти с рынка России 12 мая. В рамках решения предприятие планирует продать российские активы. Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

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