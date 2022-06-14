«Ъ»: финская Fortum до 1 июля рассчитывает продать все активы в России

Финская государственная электросетевая компания Fortum открыла сбор обязывающих предложений по продаже активов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

ПАО «Фортум» входит в дивизион «Россия» финской корпорации. Сама Fortum решила уйти с рынка России 12 мая. В рамках решения предприятие планирует продать российские активы. Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

Как пишет газета, по условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать российские «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК.

В частности, Газпромбанк готов выкупить как активы «Фортума», так и дочерней «Юнипро». За каждый актив банк может заплатить порядка $1,5–2 млрд. Однако сам «Газпром» еще не принял решение относительно подачи заявки, утверждает один из источников£.

Ранее Bloomberg сообщал, что Fortum отключилась от российской трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра — Светогорск.