Стали известны регионы России с самым доступным жильем

Магаданская область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами по доступности жилья для стандартной российской семьи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

Отмечается, что рост цен на недвижимость в 2020–2021 годах снизил доступность жилья для части семей, а программа льготной ипотеки способствовала росту стоимости квартир на первичном и вторичном рынках. Кроме того, не все могут воспользоваться возможностью банковских программ для решения жилищного вопроса.

Исследователи проанализировали, сколько времени потребуется семье с одним ребенком, среднестатистической зарплатой, без долгов и кредитов на то, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2022 года. Для вычисления средней зарплаты брались данные 2021 года.

В среднем по стране для покупки жилья в первом квартале 2022 года потребуется минимум 5,7 года, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 4,7 года.

В ЯНАО и НАО семьям потребуется три и менее года для того, чтобы накопить на типовую «двушку», так как возможный свободный денежный остаток выше, чем в других регионах.

Антилидерами рейтингами стали Кабардино-Балкария, Севастополь, Крым, Чечня, Алтайский край и Карачаево-Черкесия.

Заместитель директора федерального агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Ахметдинова ранее заявила, что в мае 2022 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке снизилась на рекордные за последние несколько лет 2,1%.