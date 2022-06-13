Активы Фридмана в компании по производству минводы арестованы на Украине

Украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники утверждает, что российским предпринимателем, часть активов которого была арестована на Украине, является Михаил Фридман, арест наложен на объекты его собственности по производству минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская». Об этом сообщает ТАСС.

Издание утверждает, что Фридман вместе с его партнерами Германом Ханом и Петром Авеном владеет на Украине компанией IDS Group Ukraine. Она является дочерним предприятием международной группы IDS Borjomi International, которая входит в «Альфа-групп».

В публикации отмечается, что IDS Group Ukraine является эксклюзивным импортером воды «Боржоми» на Украину, а также представлена местными брендами — минеральной водой «Моршинская» и «Миргородская».

Украинское издание подчеркивает, что в отношении «Альфа-банка Украина», крупнейшего бизнеса Фридмана на Украине, также ведется уголовное расследование по обвинению в «легализации имущества, полученного преступным путем».

Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили, что на Украине арестовали имущество предприятий России и Белоруссии на сумму более $21,3 млн.