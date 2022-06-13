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Шольц: отказ от нефти из РФ требует времени, «есть серьезные практические проблемы»

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Michele Tantussi/Pool/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на прошедшем саммите ЕС о том, что Берлин стремится как можно скорее укрепить независимость от поставок российской нефти и газа, но это «требует времени, есть серьезные практические проблемы». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Handelsblatt.

В публикации отмечается, что на последнем саммите ЕС в Брюсселе канцлер ФРГ «удивил своих коллег подробным докладом об энергетической дилемме Германии».

«По словам участников, на предыдущих встречах лидеров ЕС политик СДПГ всегда был неразговорчив. Но теперь он был конкретным. Шольц заверил, что федеральное правительство делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость от российской нефти и газа. Однако это требует времени, есть серьезные практические проблемы», — утверждается в публикации.

В качестве одного из примеров проблем издание приводит нефтеперерабатывающий завод в Шведте, Бранденбург, который принадлежит немецкой «Роснефти» - дочерней компании концерна «Роснефть». Этот завод, который до сих пор перерабатывал только российскую нефть, снабжает топливом большую часть восточной Германии, в том числе и аэропорт Берлина.

Ранее Шольц заявил, что страна должна быстро и безопасно обрести независимость от РФ в области энергоснабжения, а также выразил поддержку Восточной Германии в вопросе преодоления последствий антироссийских санкций.

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