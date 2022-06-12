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Fars: Иран может отменить визы для российских бизнесменов

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Morteza Nikoubazl/Reuters

Заместитель главы иранского МИДа по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщил, что власти могут отменить визы для российских бизнесменов, сообщает Mehr News.

Он назвал стратегически важными отношения Ирана с Россией, отметив прогресс в последние месяцы. По его словам, энергетика, торговля и транзит являются самыми важными темами для России и Ирана, они требуют сотрудничества на уровне ответственных ведомств и учреждений.

Иранские власти считают, что решение об отмене виз будет стимулировать привлечение инвестиций в страну.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и Shetab.

Как заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, Москва и Тегеран продолжают сотрудничество, несмотря на ситуацию вокруг Украины.

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