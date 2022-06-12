Fars: Иран может отменить визы для российских бизнесменов

Заместитель главы иранского МИДа по экономическим вопросам Мехди Сафари сообщил, что власти могут отменить визы для российских бизнесменов, сообщает Mehr News.

Он назвал стратегически важными отношения Ирана с Россией, отметив прогресс в последние месяцы. По его словам, энергетика, торговля и транзит являются самыми важными темами для России и Ирана, они требуют сотрудничества на уровне ответственных ведомств и учреждений.

Иранские власти считают, что решение об отмене виз будет стимулировать привлечение инвестиций в страну.

Ранее сообщалось, что Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и Shetab.

Как заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, Москва и Тегеран продолжают сотрудничество, несмотря на ситуацию вокруг Украины.