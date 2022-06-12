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«Новый Макдоналдс» ищет замену напиткам Coca-Cola среди ее конкурентов

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pexels.com

Гендиректор сети быстрого питания «Вкусно – и точка», которая заменила McDonald's, Олег Пароев заявил, что компания проведет тендер на новый вкус газировки вместо Coca-Cola. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые наши поставщики уходят с российского рынка, и мы тоже будем искать замену. У нас определенные запасы Coca-Cola, мы будем на них работать какое-то время, в настоящее время идет тендер на выбор нового вкуса, ведь рано или поздно запасы закончатся. Новая Coca-Cola не будет производиться в России, я уверен, что их (Coca-Cola) уважаемые конкуренты произведут замечательные вкусы, мы выберем лучший», — рассказал Пароев.

По его словам, «Бигмак», а также технология«Макфлури» в глазах потребителей ассоциируются с брендом McDonald's. Из-за этого компания не может их использовать, но для них также планируется найти замену.

Ранее в интернете появилось объявление о продаже доменного имени vkusno-i-tochka.ru, которое полностью совпадает с названием сети ресторанов-преемницы ушедшего из России McDonald's — «Вкусно — и точка».

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