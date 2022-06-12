Депутат Госдумы Гутенев: после ухода Tetra Pak в России будет упаковка «сероватых тонов»

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что запрет властей Швеции транснациональной компании Tetra Pak экспортировать сырье для производства в РФ спровоцирует неудобства и рост затрат. Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, все не пропало. С одной стороны, мы вынуждены будем иметь не белоснежную упаковку, а сероватых тонов, но это не несет сверхкритичной нагрузки, хоть и вызывает дополнительные неудобства и затраты из-за необходимости перестройки логистических и снабженческих цепочек», — рассказал Гутенев.

Ранее национальный совет по вопросам торговли Швеции отказал компании Tetra Pak в просьбе продолжить экспорт своей продукции в Российскую Федерацию.

До этого стало известно, что российские производители соков, вина и других напитков, которые упаковывают в Tetra Pak, начнут выпускать свою продукцию в белой упаковке с минимальным количеством цветов.

Например, так уже поступил производитель соков «Сады Придонья». На прилавках продукция появляется в белой коробке с цветным изображением фруктов и логотипа.