Владелец бывшего McDonald's в России рассказал, за сколько купил бизнес

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Владелец сети ресторанов «Вкусно и точка» ( бывший McDonald's) Александр Говор рассказал, что купил бизнес за символическую плату, передает РИА «Новости».

«Кредитные средства не привлекались, естественно, сделку разглашать нельзя, это наши внутренние и юридические договоренности с корпорацией», — заявил он.

Сумму сделки предприниматель не назвал, заявив, что это была «символическая плата».

Ранее сообщалось, что в сеть ресторанов «Вкусно и точка» будет вложено около 7 млрд руб. в виде инвестиций.

Также гендиректор сети рассказал, будет ли возобновлена возможность купить еду из вновь открытых заведений, не выходя из дома.