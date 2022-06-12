Песков сравнил американских послов с «заядлыми рэкетирами»

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС, что послы США пытаются повлиять на решение иностранных компаний, которые интересуются российской экономикой.

«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике. Но это все восполнимо и восстановимо», — сказал он.

Песков добавил, что на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет присутствовать меньше представителей западных стран. Однако, по его словам, это обстоятельство не сигнализирует о повороте РФ на восток.

«Мир более многогранный, есть очень много других направлений. Да, на Востоке — новые центры силы: это и Китай, и Индия, и Индонезия, Филиппины и много-много других стран. Но есть и Латинская Америка. Есть самые разные компании, (в том числе) из европейских стран. Да, сейчас им трудно, потому что им выкручивают руки, причем делают это далеко не элегантно», — отметил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявил, что на ПМЭФ не состоится традиционная встреча Владимира Путина с представителями иностранного бизнеса