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Полянский заявил, что Запад препятствует избранию России в состав ЭКОСОС

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AP

Западные страны пытаются помешать вхождению России в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Об этом первый заместитель постоянного представителя России при ООН (Организации Объединенных Наций) Дмитрий Полянский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, на этой неделе в ООН проголосовали по 54 членам ЭКОСОС на период на 2023, 2024 и 2025 годы. Он подчеркнул, что Россия, и до 1991 года СССР, неизменно избиралась в совет с момента его учреждения в 1945 году. Но в 2022 году западные страны, начавшие после старта специальной операции России на Украине тщетный «крестовый поход» против нашей страны на международной арене, решили помешать.

Он рассказал, что после первого тура тайного голосования Россия набрала 118 голосов из 128 необходимых — 2/3 от числа присутствующих и голосовавших. В результате конкуренцию российской стороне составила Северная Македония.

Ранее 11 июня Полянский назвал неубедительной попытку американского президента Джо Байдена переложить ответственность за рост инфляции в стране на российское руководство.

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