Путин отменил Соглашение о пенсионных правах граждан стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Соглашения о гарантиях прав граждан стран СНГ в области пенсионного обеспечения, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение предусматривало, что при установлении права на пенсию гражданам стран СНГ учитывали трудовой стаж, полученный на территории любого из этих государств и на территории всего СССР. При этом пенсию человеку платило то государство, где он постоянно жил, даже если у него имелось другое гражданство.

Соответствующий законопроект о выходе из соглашения подготовили Минтруд и МИД России. В пояснительной записке к нему говорится, что в Россию приезжает все больше мигрантов из СНГ, при этом растут и затраты на выплату им пенсий, притом что под соглашение могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола, которым прекращается действие соглашения между правительствами стран-членов СНГ о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года.