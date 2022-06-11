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Путин подписал закон о печати книг для людей с нарушением зрения без гонораров авторам

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет печать литературы для людей с нарушениями зрения без выплаты вознаграждения автору. Документ об этом опубликовали на официальном портале правовой информации.

Изменения внесут в Гражданский кодекс (ГК) России. Согласно документу, книги для слабовидящих людей разрешено перепечатывать без согласия автора произведения или правообладателя. Выплаты вознаграждения автору не предусматриваются. Но обязательно указание имени человека или группы лиц, которые написали произведение.

Как поясняли в Совете Федерации, закон приводит ГК России в соответствие с Марракешским договором об облегчении доступа к опубликованным произведениям слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию. Это касается и тех, кто не в состоянии держать в руках книгу.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что люди с ограничениями по здоровью нуждаются в особом внимании. В частности он говорил, что нужно снять ограничения в законе об авторском праве, чтобы дать больший доступ к литературе слепым и слабовидящим гражданам.

Ранее 11 июня Путин подписал закон, запрещающий лицам с судимостью работать водителями такси и общественного транспорта.

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