В Европарламенте заявили, что отказ от ископаемого топлива отбросит Европу на 30 лет назад

Действия Брюсселя против ископаемого топлива отбросит весь западный мир на 30 лет назад. Об этом член Европарламента Мислав Колакушич написал на своей странице в Twitter.

«Война ЕС против ископаемого топлива отбросит Европу и западный мир на 30 лет назад», — считает Колакушич.

По его словам, следующие 30 лет европейцы будут ездить на велосипедах, потому что не смогут покупать автомобили.

Депутат считает, что война с энергоресурсами приведет к масштабному экономическому кризису. Он отметил, что Евросоюз создал современную цивилизацию благодаря ископаемому топливу. Если его не станет, Европа станет «абсолютно неконкурентоспособной».

На этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна планирует переходить на электричество из возобновляемых источников энергии.

По словам Шольца, страна меньше других государств Евросоюза зависит от импорта российских энергоносителей. Также он подчеркнул, что к осени страна намерена отказаться от поставок угля из России.