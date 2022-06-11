Россия и Китай в 2022 году договорятся о биржевой торговле климатическими проектами

Москва и Пекин в 2022 году должны договориться о доступе российских климатических проектов на китайские торговые площадки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение спецпредставителя Минобрнауки России по вопросам биологической и экологической безопасности Николая Дурманова.

По его словам, в результате в будущем может появиться евроазиатская карбоновая биржа.

«Нам нужны общие биржи, и если мир не успокоится, то, значит, у нас будет своя евроазиатская карбоновая биржа. Большой привет Европе. Судя по всему, будем больше их в разы», — сказал Дурманов.

Он уточнил, что в течение этого года российская и китайская стороны должны прийти к общему соглашению о правилах, по которым российские климатические проекты могут иметь доступ на китайские биржи и монетизировать результаты своей работы.

Спецпредставитель Минобрнауки отметил, что Китай является рекордсменом по площадям, которые превращены в климатические плантации, по количеству высаженных деревьев. «Они через два-три года засадят лесами четверть своей территории», — добавил Дурманов.

В середине мая сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в январе – апреле 2022 года вырос на 25,9%, достигнув $51 млрд.