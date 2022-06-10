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ЦБ решил использовать в регулировании кредитные рейтинги всех агентств

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Совет директоров Банк России решил использовать в регулировании финансовых организаций рейтинги всех кредитных рейтинговых агентств страны. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ уточнили, что сейчас в регулировании используются кредитные рейтинги АКРА (АО), АО «Эксперт РА». Теперь будут учитываться рейтинги ООО «НКР» (банкам и нефинансовым компаниям) и ООО «НРА» (банкам), для регулирования деятельности центрального контрагента, центрального депозитария и операторов финансовых платформ.

«Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств», — пояснил регулятор.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина ранее рассказала, что инфляционные ожидания россиян вернулись к уровням годичной давности. Она назвала это важным признаком стабилизации ситуации. По ее мнению, причина в снижении ожиданий от роста цен заключается в том, что сильная волна повышения инфляции уже прошла и дефицита товаров повседневного спроса удалось избежать.

10 июня Банк России снизил ставку до 9,5%, вернув ее на досанкционный уровень. Как отметили в регуляторе, инфляция замедляется быстрее, чем Банк России ожидал в апреле нынешнего года. В конце весны и в начале лета прирост цен также находился на низком уровне.

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